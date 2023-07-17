Скандальный ветеран АТО Майман скрывается от суда в Австрии
Бывший командир добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила" Михаил Майман, который в 2022 году внес в суд залог по делу о незаконном присвоении оружия, объявлен в международный розыск. Следователи утверждают, что он незаконно уехал в Австрию. Об этом говорится в решении суда за июнь 2023 года.
7 сентября 2022 года Майман был задержан спецсилами Департамента стратегических расследований Нацполиции по подозрению в незаконном присвоении огнестрельного оружия. Статья предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.
15 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
В судебном реестре указано, что Майман внес залог, в то же время проигнорировав обязательство регулярно прибывать в суд, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, а также сообщать их об изменении своего места жительства.
В связи с этим 7 ноября 2022 года он был объявлен в розыск, поскольку "на вызовы следователя, прокурора он не прибыл, о наличии уважительных причин неприбытия не сообщил, по месту жительства не находится, что подтверждается материалами уголовного производства".
Как утверждают следователи, 1 июня 2023 года Маймана объявили в международный розыск, поскольку "путем мониторинга интернет-ресурсов" было установлено, что он незаконно пересек границу с Румынией и сейчас находится в Австрии, где участвует в митингах, один из которых состоялся в Вене 23 июня".
- 16 августа 2022 года журналист от УП Михаил Ткач опубликовал расследование "Батальон Монако": там рассказывается об украинских олигархах, часть которых объявлена в международный розыск и которые с начала полномасштабной войны были замечены на Лазурном Берегу.
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