Схеми: Росія у Криму перетворює цивільний аеродром на військову базу, щоб запускати БпЛА

Аеропорт "Керч" (Фото: пропагандистські медіа)

Аеропорт "Керч", розташований на сході окупованого Росією Криму, у березні 2025 року змінив своє призначення з цивільного на військове. Ймовірно, з нього запускатимуть дрони по материковій частині України. Про це свідчать дані з російського державного реєстру нерухомого майна та супутникові знімки, які отримали та проаналізували Схеми.

Фото із супутника Planet Labs вказують на те, що переобладнання аеропорту "Керч" триває дотепер.

Аеропорт (Фото: www.radiosvoboda.org)

Журналісти порівняли світлини, які отримали від естонського видання Delfi, за лютий і червень 2025 року та помітили, що навколо злітної смуги з’явилися фортифікаційні та "маскувальні" споруди.

"Ймовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БпЛА. Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БпЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт "Панцир-С1" чи "Тор-М2", які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта", – розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

Авіаексперт окремо звернув увагу на майданчики, на яких, за його словами, надалі можуть розміщувати системи протиповітряної оборони.

"На супутниковому знімку помітно ділянку з характерним насипом – це ймовірне місце для розміщення ППО", – зазначив Храпчинський.

Аеропорт (Фото: www.radiosvoboda.org)

Сама злітна смуга не зазнала змін. За словами авіаексперта, за довжиною вона вже відповідає критеріям, необхідним для запуску безпілотників.

На думку Храпчинського, російська влада перебудовує керченський аеропорт, щоб перетворити його на ще одне місце для запуску дронів по материковій Україні.

"Їм треба більше місць пуску. Логіка полягає в розподілі та підготовці декількох груп, які програмують і запускають ці БпЛА. Виключно для збільшення (вогневих. – Ред.) можливостей", – розповів Храпчинський.

Видання зазначає, що з початку червня Повітряні сили України фіксують збільшення кількості дронів, які запускає Росія, до 500 одиниць за одну атаку.

Крім супутникових знімків, про зміну призначення аеропорту "Керч" із цивільного на військове свідчать й отримані журналістами дані з російського державного реєстру нерухомості.

Відповідно до них, 4 березня 2025 року окупаційна влада передала деякі земельні ділянки, на яких розташоване летовище, у безстрокове користування Міноборони Росії, а саме дочірньому Кримському територіальному управлінню майнових відносин.

Дані (Фото: www.radiosvoboda.org)

"Востаннє аеропорт "Керч" здійснював регулярні рейсові пасажирські авіаперевезення у 2007 році, згідно зі згадками на місцевих форумах. Відтоді міська влада безрезультатно намагалася продати летовище", – пишуть Схеми.

Після окупації Росією українського півострова у 2014 році територію аеропорту стали використовувати як автомобільний майданчик для вантажного транспорту, що очікував на поромну переправу.

Однак із 19 березня 2025 року, за повідомленнями місцевих медіа, майданчик із території летовища перенесли в інше місце, аргументуючи це "реорганізацією роботи підприємства", підсумували журналісти.