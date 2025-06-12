Схемы: Россия в Крыму превращает гражданский аэродром в военную базу, чтобы запускать БпЛА

Аэропорт "Керчь" (Фото: пропагандистские медиа)

Аэропорт "Керчь", расположенный на востоке оккупированного Россией Крыма, в марте 2025 года сменил свое назначение с гражданского на военное. Вероятно, с него будут запускать дроны по материковой части Украины. Об этом свидетельствуют данные из российского государственного реестра недвижимости и спутниковые снимки, которые получили и проанализировали Схемы.

Фото со спутника Planet Labs указывают на то, что переоборудование аэропорта "Керчь" продолжается до сих пор.

Аэропорт (Фото: www.radiosvoboda.org)

Журналисты сравнили фотографии, полученные от эстонского издания Delfi, за февраль и июнь 2025 года и заметили, что вокруг взлетной полосы появились фортификационные и "маскировочные" сооружения.

"Вероятно, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БпЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БпЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.

Авиаэксперт также обратил внимание на площадки, на которых, по его словам, в дальнейшем могут размещать системы противовоздушной обороны.

"На спутниковом снимке заметен участок с характерной насыпью – это, возможно, место для размещения ПВО", – отметил Храпчинский.

Аэропорт (Фото: www.radiosvoboda.org)

Сама взлетная полоса не претерпела изменений. По словам авиаэксперта, по длине она уже соответствует критериям, необходимым для запуска беспилотников.

По мнению Храпчинского, российские власти перестраивают керченский аэропорт, чтобы превратить его в еще одно место для запуска дронов по материковой Украине.

"Им нужно больше мест пуска. Логика заключается в распределении и подготовке нескольких групп, программирующих и запускающих эти БпЛА. Исключительно для увеличения (огневых. – Ред.) возможностей", – рассказал Храпчинский.

Издание отмечает, что с начала июня Воздушные силы Украины фиксируют увеличение количества запускаемых Россией дронов до 500 единиц за одну атаку.

Кроме спутниковых снимков, об изменении назначения аэропорта "Керчь" с гражданского на военное свидетельствуют и полученные журналистами данные из российского государственного реестра недвижимости.

Согласно им, 4 марта 2025 года оккупационные власти передали некоторые земельные участки, на которых расположен аэродром, в бессрочное пользование Минобороны России, а именно дочернему Крымскому территориальному управлению имущественных отношений.

Данные (Фото: www.radiosvoboda.org)

"В последний раз аэропорт "Керчь" осуществлял регулярные рейсовые пассажирские авиаперевозки в 2007 году, согласно упоминаниям на местных форумах. С тех пор городские власти безрезультатно пытались продать аэродром", – пишут Схемы.

После оккупации Россией украинского полуострова в 2014 году территорию аэропорта стали использовать как автомобильную площадку для грузового транспорта, ожидавшего паромную переправу.

Однако с 19 марта 2025 года, по сообщениям местных медиа, площадку с территории аэропорта перенесли в другое место, аргументируя это "реорганизацией работы предприятия", подытожили журналисты.