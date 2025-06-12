Схемы: Россия в Крыму превращает гражданский аэродром в военную базу, чтобы запускать БпЛА
Аэропорт "Керчь", расположенный на востоке оккупированного Россией Крыма, в марте 2025 года сменил свое назначение с гражданского на военное. Вероятно, с него будут запускать дроны по материковой части Украины. Об этом свидетельствуют данные из российского государственного реестра недвижимости и спутниковые снимки, которые получили и проанализировали Схемы.
Фото со спутника Planet Labs указывают на то, что переоборудование аэропорта "Керчь" продолжается до сих пор.
Журналисты сравнили фотографии, полученные от эстонского издания Delfi, за февраль и июнь 2025 года и заметили, что вокруг взлетной полосы появились фортификационные и "маскировочные" сооружения.
"Вероятно, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БпЛА. Маскировочные сооружения размером примерно 12 на 9 метров подходят для укрытия техники, мест комплектации БпЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде "Панцирь-С1" или "Тор-М2", которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.
Авиаэксперт также обратил внимание на площадки, на которых, по его словам, в дальнейшем могут размещать системы противовоздушной обороны.
"На спутниковом снимке заметен участок с характерной насыпью – это, возможно, место для размещения ПВО", – отметил Храпчинский.
Сама взлетная полоса не претерпела изменений. По словам авиаэксперта, по длине она уже соответствует критериям, необходимым для запуска беспилотников.
По мнению Храпчинского, российские власти перестраивают керченский аэропорт, чтобы превратить его в еще одно место для запуска дронов по материковой Украине.
"Им нужно больше мест пуска. Логика заключается в распределении и подготовке нескольких групп, программирующих и запускающих эти БпЛА. Исключительно для увеличения (огневых. – Ред.) возможностей", – рассказал Храпчинский.
Издание отмечает, что с начала июня Воздушные силы Украины фиксируют увеличение количества запускаемых Россией дронов до 500 единиц за одну атаку.
Кроме спутниковых снимков, об изменении назначения аэропорта "Керчь" с гражданского на военное свидетельствуют и полученные журналистами данные из российского государственного реестра недвижимости.
Согласно им, 4 марта 2025 года оккупационные власти передали некоторые земельные участки, на которых расположен аэродром, в бессрочное пользование Минобороны России, а именно дочернему Крымскому территориальному управлению имущественных отношений.
"В последний раз аэропорт "Керчь" осуществлял регулярные рейсовые пассажирские авиаперевозки в 2007 году, согласно упоминаниям на местных форумах. С тех пор городские власти безрезультатно пытались продать аэродром", – пишут Схемы.
После оккупации Россией украинского полуострова в 2014 году территорию аэропорта стали использовать как автомобильную площадку для грузового транспорта, ожидавшего паромную переправу.
Однако с 19 марта 2025 года, по сообщениям местных медиа, площадку с территории аэропорта перенесли в другое место, аргументируя это "реорганизацией работы предприятия", подытожили журналисты.
- 3 июня СБУ провела спецоперацию по подрыву незаконно построенного российскими оккупантами Керченского моста. После атаки мост был в аварийном состоянии.