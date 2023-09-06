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Зливали тонни пального з локомотивів Укрзалізниці й продавали – викрито батька та сина

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 12:15
Зливали тонни пального з локомотивів Укрзалізниці й продавали – викрито батька та сина - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора стверджує, що на схемі викрадення та подальшого збуту пального з локомотивів Укрзалізниці викрито мешканця Вінниччини та його батька. За день вони нібито зливали до трьох тонн пального.

За даними слідства, вінничанин організував схему викрадення пального, залучивши до неї свого батька, який працював черговим на одній зі станцій, а також співробітників кількох локомотивних депо.

Фото: Офіс генпрокурора

За один раз вони зливали до трьох тонн пального, яке надалі вивозили до місць тимчасового зберігання, після чого знаходили клієнтів та збували за готівку.

Правоохоронці викрили п’ятьох активних співучасників групи під час викрадення пального, додають в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, співучасники заробили на викраденні пального близько 1,5 млн грн.

"Такі їхні дії призвели до збитків  АТ "Укрзалізниця" та дестабілізували роботу залізниці, пов’язану зі здійсненням всіх видів перевезень у необхідних обсягах задля задоволення потреб Збройних Сил України, національної економіки та населення у воєнний час", – пишуть правоохоронці.

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі вирішується питання про повідомлення організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у крадіжці, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану.

  • Вищий антикорупційний суд 12 серпня взяв під варту одного з підозрюваних у справі про закупівлю ПЛР-тестів на COVID-19 для Укрзалізниці.

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Мілана Головань
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