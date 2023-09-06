Сливали тонны горючего из локомотивов Укрзалізниці и продавали – разоблачили отца и сына

Офис генпрокурора утверждает, что на схеме похищения и последующего сбыта горючего из локомотивов Укрзалізниці разоблачен житель Винницкой области и его отец. В день они якобы сливали до трех тонн топлива.

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По данным следствия, винничанин организовал схему похищения горючего, привлекши к ней своего отца, который работал дежурным на одной из станций, и сотрудников нескольких локомотивных ДЭПО.

За один раз они сливали до трех тонн топлива, которое в дальнейшем вывозили в места временного хранения, после чего находили клиентов и сбывали за наличные.

Правоохранители разоблачили пятерых активных соучастников группы во время похищения горючего, добавляют в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, соучастники заработали на похищении горючего около 1,5 млн. грн.

"Такие их действия привели к убыткам АО "Укрзалізниця" и дестабилизировали работу железной дороги, связанную с осуществлением всех видов перевозок в необходимых объемах для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, национальной экономики и населения в военное время", – пишут правоохранители.

Решается вопрос о сообщении организатору и четырем участникам группы о подозрении в краже, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Высший антикоррупционный суд 12 августа взял под стражу одного из подозреваемых по делу о закупке ПЦР-тестов на COVID-19 для Укрзалізниці.

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