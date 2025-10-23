Словаччина не передає Україні зброю, але може її продавати – представник опозиції Шимечка

Міхал Шимечка (Фото: instagram.com/michalsimecka)

Уряд Словаччини проти постачання зброї Україні, але компанії можуть продавати її на комерційній основі. Про це повідомив представник опозиції та лідер ліберальної партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net на саміті Renew Europe у Брюсселі.

Шимечку запитали, чи може Словаччина співпрацювати з Україною у військових аспектах, попри позицію уряду, яка полягає в тому, що передання зброї та військової техніки Україні не буде. Політик зазначив, що він та його партія не згодні з цим.

"Наразі це лише на комерційній основі – існує широка співпраця між словацькими компаніями та словацьким оборонним сектором. Але це, відверто кажучи, дещо заплутано. Бо якщо ми можемо продавати зброю Україні, чому ми не можемо допомогти Україні більш безпосередньо? Але це питання до прем'єр-міністра", – сказав Шимечка.

Він підкреслив, що його позиція полягає в тому, що Словаччина має робити більше, щоб допомогти Україні. Політик висловив сподівання, що співпраця країн маже бути "більш інтенсивною" в майбутньому.

Також представник опозиції зазначив, що деякі рішення Словаччини щодо України не були одностайними. Це стосувалося низки важливих питань, зокрема енергетичної безпеки. Але разом із тим наголосив, що уряд Словаччини зрештою підтримав 19-й пакет санкцій проти РФ, бо це важливо.