Україна вперше за часів Фіцо отримає нелетальну військову допомогу від Словаччини

Роберт Каліняк та Денис Шмигаль (Фото: Telegram останнього)

Україна отримає нелетальну військову допомогу від Словаччини – відповідну угоду підписали глави оборонних відомств обох країн Денис Шмигаль та Роберт Каліняк. Про це у своїх соцмережах повідомив український посадовець.

"Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації", – розповів Шмигаль.

Він зазначив, що всього Словаччина надасть Україні п'ять машин для розмінування Bozena.

ДОВІДКА Система Bozena-5 має дистанційне керування й призначена для розмінування місцевості від протипіхотних та протитанкових мін. Ця техніка здатна розміновувати смугу завширшки 2,655 метра. Крім розмінування техніка може використовуватися для очищення від кущів та низької рослинності, а після заміни робочого пристрою – і для транспортування та роботи з небезпечними матеріалами або ж як дистанційно керована екскаваторно-бульдозерна машина. Bozena-5 (Фото: Wikipedia)

Також Шмигаль зауважив, що Братислава вже працює над новим, 15-м, пакетом підтримки Києва.

Оголошений 6 жовтня пакет допомоги є першою підтримкою для України з боку Словаччини після приходу до влади проросійського прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо восени 2023 року.

Тоді новостворений уряд Фіцо заблокував 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро. Зокрема, на той момент до цієї підтримки мали увійти боєприпаси, ракети для зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони "Куб", міномети тощо.