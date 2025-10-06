Україна вперше за часів Фіцо отримає нелетальну військову допомогу від Словаччини
Україна отримає нелетальну військову допомогу від Словаччини – відповідну угоду підписали глави оборонних відомств обох країн Денис Шмигаль та Роберт Каліняк. Про це у своїх соцмережах повідомив український посадовець.
"Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації", – розповів Шмигаль.
Він зазначив, що всього Словаччина надасть Україні п'ять машин для розмінування Bozena.
Система Bozena-5 має дистанційне керування й призначена для розмінування місцевості від протипіхотних та протитанкових мін. Ця техніка здатна розміновувати смугу завширшки 2,655 метра.
Крім розмінування техніка може використовуватися для очищення від кущів та низької рослинності, а після заміни робочого пристрою – і для транспортування та роботи з небезпечними матеріалами або ж як дистанційно керована екскаваторно-бульдозерна машина.
Також Шмигаль зауважив, що Братислава вже працює над новим, 15-м, пакетом підтримки Києва.
Оголошений 6 жовтня пакет допомоги є першою підтримкою для України з боку Словаччини після приходу до влади проросійського прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо восени 2023 року.
Тоді новостворений уряд Фіцо заблокував 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро. Зокрема, на той момент до цієї підтримки мали увійти боєприпаси, ракети для зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони "Куб", міномети тощо.
- Наприкінці вересня посли країн-членів ЄС не змогли з першого разу погодити 19-й пакет санкцій проти Росії через позицію Словаччини проти заборони імпорту російського зрідженого природного газу.
- Міністр закордонних справ Словаччини заявляв, що у країни поки що немає альтернатив російським енергоносіям за розумною ціною.
