Украина впервые за время Фицо получит нелетальную военную помощь от Словакии

Роберт Калиняк и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram последнего)

Украина получит нелетальную военную помощь от Словакии – соответствующее соглашение подписали главы оборонных ведомств обеих стран Денис Шмыгаль и Роберт Калиняк. Об этом в своих соцсетях сообщил украинский чиновник.

"Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации", – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что всего Словакия предоставит Украине пять машин для разминирования Bozena.

СПРАВКА Система Bozena-5 имеет дистанционное управление и предназначена для разминирования местности от противопехотных и противотанковых мин. Эта техника способна разминировать полосу шириной 2,655 метра. Помимо разминирования техника может использоваться для очистки от кустов и низкой растительности, а после замены рабочего устройства – и для транспортировки и работы с опасными материалами или же как дистанционно управляемая экскаваторно-бульдозерная машина. Божена-5 (Фото: Wikipedia)

Также Шмыгаль подчеркнул, что Братислава уже работает над новым, 15-м, пакетом поддержки Киева.

Объявленный 6 октября пакет помощи является первой поддержкой для Украины со стороны Словакии после прихода к власти пророссийского премьер-министра страны Роберта Фицо осенью 2023 года.

Тогда новосозданное правительство Фицо заблокировало 14-й пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. В частности, на тот момент в эту поддержку должны были войти боеприпасы, ракеты для зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб", минометы и т.п.