Словакия не передает Украине оружие, но может его продавать – лидер оппозиции Шимечка

Михал Шимечка (Фото: instagram.com/michalsimecka)

Правительство Словакии против поставок оружия Украине, но компании могут продавать его на коммерческой основе. Об этом сообщил представитель оппозиции и лидер либеральной партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечка в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net на саммите Renew Europe в Брюсселе.

Шимечку спросили, может ли Словакия сотрудничать с Украиной в военных аспектах, несмотря на позицию правительства, которая заключается в том, что передачи оружия и военной техники Украине не будет. Политик отметил, что он и его партия не согласны с этим.

"Сейчас это только на коммерческой основе – существует широкое сотрудничество между словацкими компаниями и словацким оборонным сектором. Но это, откровенно говоря, несколько запутанно. Потому что если мы можем продавать оружие Украине, почему мы не можем помочь Украине более непосредственно? Но это вопрос к премьер-министру", – сказал Шимечка.

Он подчеркнул, что его позиция заключается в том, что Словакия должна делать больше, чтобы помочь Украине. Политик выразил надежду, что сотрудничество стран может быть "более интенсивным" в будущем.

Также представитель оппозиции отметил, что некоторые решения Словакии по Украине не были единодушными. Это касалось ряда важных вопросов, в частности энергетической безопасности. Но вместе с тем подчеркнул, что правительство Словакии в конце концов поддержало 19-й пакет санкций против РФ, потому что это важно.