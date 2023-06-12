Смертельна ДТП. Під Броварами загинув боєць добровольчого формування

Боєць Добровольчого формування територіальної громади загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Це відбулось поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів, повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Трагедія сталась 11 червня 2023 року. Наступного дня у ДБР повідомили, що розслідують кримінальне провадження за цим фактом.

Зазначається, що слідчі оглянули місце події та опитали свідків та учасників.

За кермом авто була працівниця правоохоронного органу, пише відомство.

За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год.

Повідомляється, що військовослужбовець ДФТГ "перебігав проїжджу частину у невстановленому місці".

Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

26 травня 2023 року у Києві сталось смертельне ДТП на блокпосту, унаслідок якого загинув 23-річний боєць Нацгвардії. За кермом авто був голова Макарівського районного суду, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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