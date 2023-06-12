Смертельное ДТП. Под Броварами погиб боец добровольческого формирования
Боец Добровольческого формирования территориальной общины погиб в дорожно-транспортном происшествии. Это произошло вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров, сообщили в Государственном бюро расследований.
Трагедия произошла 11 июня 2023 года. На следующий день в ГБР сообщили, что расследуют уголовное производство этому по факту.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей и участников.
За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа, пишет ведомство.
По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч.
Сообщается, что военнослужащий ДФТГ "перебегал проезжую часть в неустановленном месте".
Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).
Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.
- 26 мая 2023 года в Киеве произошло смертельное ДТП на блокпосте, в результате которого погиб 23-летний боец Нацгвардии. За рулем авто был глава Макаровского районного суда, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также: Нардеп от Слуги народа сообщил, что стал участником смертельного ДТП
Комментарии