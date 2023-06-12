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Смертельное ДТП. Под Броварами погиб боец добровольческого формирования

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 16:05
Смертельное ДТП. Под Броварами погиб боец добровольческого формирования - Фото
Фото: ГБР

Боец Добровольческого формирования территориальной общины погиб в дорожно-транспортном происшествии. Это произошло вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров, сообщили в Государственном бюро расследований.

Трагедия произошла 11 июня 2023 года. На следующий день в ГБР сообщили, что расследуют уголовное производство этому по факту.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей и участников.

За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа, пишет ведомство.

По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч.

Сообщается, что военнослужащий ДФТГ "перебегал проезжую часть в неустановленном месте".

Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса).

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Фото: ГБР
  • 26 мая 2023 года в Киеве произошло смертельное ДТП на блокпосте, в результате которого погиб 23-летний боец Нацгвардии. За рулем авто был глава Макаровского районного суда, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Нардеп от Слуги народа сообщил, что стал участником смертельного ДТП

Артём Джерипа
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военнослужащийсмертельное дтпдбрДФТО
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