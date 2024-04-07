Союзники: Україні потрібен великий технологічний прорив. Інакше – буде заморозка конфлікту

Підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі вважає, що таким проривом може бути радіоелектронна боротьба в поєднанні з безпілотниками та літаками

Фото: Генштаб ЗСУ

Українській армії потрібен "великий технологічний прорив", інакше існує ризик заморозки конфлікту. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі.

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"Думаю, таким проривом може стати радіоелектронна боротьба в поєднанні з безпілотниками та літаками", – сказав він.

На думку Паасіківі, якщо Сили оборони не зможуть перейти від позиційних до маневрених бойових дій, "тоді ми ризикуємо отримати довготривалу війну, подібну до тої, яка тривала між 2014 і 2022 роками", але з новою лінією фронту.

"Головне зараз – підтримка Заходу. І ми маємо добре розуміти свої вигоди. Якщо ми не підтримуємо Україну, ми шкодимо собі", – резюмував він.

7 квітня 2024 року головком Сирський заявив, що невдовзі у бойових діях будуть масово використовуватися бойові роботизовані платформи.

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