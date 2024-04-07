Союзники: Украине нужен большой технологический прорыв. Иначе – будет заморозка конфликта

Подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви считает, что таким прорывом может быть радиоэлектронная борьба в сочетании с беспилотниками и самолетами

Фото: Генштаб ВСУ

Украинской армии требуется "большой технологический прорыв", иначе существует риск заморозки конфликта. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви.

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"Думаю, таким прорывом может стать радиоэлектронная борьба в сочетании с беспилотниками и самолетами", – сказал он.

По мнению Паасикиви, если Силы обороны не смогут перейти от позиционных к маневренным боевым действиям, "тогда мы рискуем получить длительную войну, подобную той, которая продолжалась между 2014 и 2022 годами", но с новой линией фронта.

"Главное сейчас – поддержка Запада. И мы должны хорошо понимать свои выгоды. Если мы не поддерживаем Украину, мы вредим себе", – резюмировал он.

7 апреля 2024 года главком Сырский заявил, что вскоре в боевых действиях будут массово использоваться боевые роботизированные платформы.

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