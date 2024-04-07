Сирський прогнозує масове використання бойових роботизованих платформ

Фото: Олександр Сирський / Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прогнозує, що невдовзі у бойових діях будуть масово використовуватися бойові роботизовані платформи. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

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Таку заяву Сирський зробив після того, як разом із міністром оборони Рустемом Умєровим оглянув новітні українські розробки у цій галузі.

"Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі розмінування, мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки, які ми з вами невдовзі ще тільки побачимо у роботі. Відчують їх і наші вороги", – сказав він.

"Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", – сказав головнокомандувач.

У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року в межах кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважає, що 2024 рік буде роком активного використання наземних дронів на фронті.

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