Сырский прогнозирует массовое использование боевых роботизированных платформ

Фото: Александр Сырский / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский прогнозирует, что вскоре в боевых действиях будут массово использоваться боевые роботизированные платформы. Об этом говорится на его странице Facebook.

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Такое заявление сделал Сырский после того, как вместе с министром обороны Рустемом Умеровым осмотрел новейшие украинские разработки в этой области.

"Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи разминирования, минирования, дистанционно управляемых ударных платформах и других разработках, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги", — сказал он.

"Любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях", — сказал главнокомандующий.

В сентябре 2023 года Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин считает, что 2024 год будет годом активного использования наземных дронов на фронте.

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