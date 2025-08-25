Spiegel: Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн на посаду президента Німеччини

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає очільницю глави Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн як кандидатку на президентських виборах у Німеччині 2027 року. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на співрозмовників в урядових колах.

Коли нещодавно у Мерца запитали, чи може жінка стати новим президентом Німеччини, він відповів: "Було б добре".

За інформацією видання, список кандидаток у президенти такий:

← Юлія Клек – спікер Бундестагу;

← Карін Прін – міністр сім'ї;

← Ілзе Айгнер – голова парламенту Баварії.

Журналісти зазначають, що в урядових колах нещодавно обговорювали, що Мерц розглядає кандидатуру Урсули фон дер Ляєн.

"Якщо вона стане новим президентом Німеччини, то втратить понад половину свого терміну на посаді голови Європейської комісії, оскільки її переобрали у 2024 році", – зазначає видання.

Довідка Вибори президента Німеччини пройдуть у 2027 році. Президента обирають Федеральні збори (Bundesversammlung) на пʼять років. Наразі президентом Німеччини є Франк-Вальтер Штайнмаєр. Його переобрали на другий термін у лютому 2022 року.