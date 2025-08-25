Spiegel: Мерц рассматривает Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на президентских выборах в Германии в 2027 году. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собеседников в правительственных кругах.

Когда недавно у Мерца спросили, может ли женщина стать новым президентом Германии, он ответил: "Было бы хорошо".

По информации издания, список кандидаток в президенты таков:

← Юлия Клек – спикер Бундестага;

← Карин Прин – министр семьи;

← Илзе Айгнер – председатель парламента Баварии.

Журналисты отмечают, что в правительственных кругах недавно обсуждали, что Мерц рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен.

"Если она станет новым президентом Германии, то потеряет более половины своего срока на посту главы Европейской комиссии, поскольку ее переизбрали в 2024 году", – отмечает издание.

Справка Выборы президента Германии пройдут в 2027 году. Президента избирает Федеральное собрание (Bundesversammlung) на пять лет. Сейчас президентом Германии является Франк-Вальтер Штайнмайер. Его переизбрали на второй срок в феврале 2022 года.