Spiegel: Мерц рассматривает Урсулу фон дер Ляйен на пост президента Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на президентских выборах в Германии в 2027 году. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собеседников в правительственных кругах.
Когда недавно у Мерца спросили, может ли женщина стать новым президентом Германии, он ответил: "Было бы хорошо".
По информации издания, список кандидаток в президенты таков:
← Юлия Клек – спикер Бундестага;
← Карин Прин – министр семьи;
← Илзе Айгнер – председатель парламента Баварии.
Журналисты отмечают, что в правительственных кругах недавно обсуждали, что Мерц рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен.
"Если она станет новым президентом Германии, то потеряет более половины своего срока на посту главы Европейской комиссии, поскольку ее переизбрали в 2024 году", – отмечает издание.
- Урсула фон дер Ляйен стала президентом Еврокомиссии в июле 2019 года. Ее переизбрали на эту должность в июле 2024 года.
