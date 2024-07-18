Урсула фон дер Ляйен снова возглавила Еврокомиссию

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Урсулу фон дер Ляйен избрали главой Еврокомиссии на второй срок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

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За переизбрание Урсулы фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, 284 против, 15 воздержались.

В июне 2024-го Politico писало, что в Евросоюзе почти нашли консенсус насчет кандидатов на руководящие должности в блоке – в частности, Роберта Метсола и Урсула фон дер Ляйен остаются на своих должностях, премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять кресло главы внешней политики ЕС (в настоящее время должность занимает Жозеп Боррель), а экс-премьер Португалии Антониу Кошта – главы Европейского Совета (сейчас это Шарль Мишель).

16 июля Мецолу переизбрали президентом Европейского парламента.

Заменить главу евродипломатии Жозепа Борреля может премьер Эстонии Кая Каллас.

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