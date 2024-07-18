Урсула фон дер Ляєн знову очолила Єврокомісію

Урсула фон дер Ляєн очолює Єврокомісію з грудня 2019 року

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Єврокомісії на другий термін. Про це повідомила пресслужба ЄК.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За переобрання Урсули фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, 284 були проти, 15 утрималися.

У червні 2024-го Politico писало, що у Євросоюзі майже знайшли консенсус щодо кандидатів на керівні посади у блоці – зокрема, Роберта Мецола і Урсула фон дер Ляєн залишаються на своїх посадах, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас може зайняти крісло глави зовнішньої політики ЄС (наразі посаду обіймає Жозеп Боррель), а експрем'єр Португалії Антоніу Кошта – очільника Європейської Ради (зараз це Шарль Мішель).

16 липня Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту.

Замінити голову євродипломатії Жозепа Борреля може естонська прем'єрка Кая Каллас.

Читайте також: Урсула фон дер Ляєн розкритикувала "мирну місію" Орбана в Росії "під гучні оплески залу" – Politico