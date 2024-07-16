Мецола знову очолила Європейський парламент

Роберта Мецола (Фото - Офіс президента)

Роберту Мецолу переобрано президенткою Європейського парламенту. Про це повідомила пресслужба ЄП вдень 16 липня.

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Вона обійматиме посаду ще два з половиною роки. "За" проголосували 562 європейських депутати.

За суперницю Мецоли, представницю лівих Ірен Монтеро, проголосував тільки 61 депутат.

11 січня 2022 року, після смерті президента Давида Сассолі Мецола стала виконувачем обов'язків голови Європейського парламенту до обрання наступника Сассолі. 18 січня 2022 року її було обрано головою Європейського парламенту 458 голосами.

У червні 2024-го Politico писало, що у Євросоюзі майже знайшли консенсус щодо кандидатів на керівні посади у блоці – зокрема, Мецола і Урсула фон дер Ляєн залишаються на своїх посадах, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас може зайняти крісло глави зовнішньої політики ЄС (наразі посаду обіймає Жозеп Боррель), а експрем'єр Португалії Антоніу Кошта – очільника Європейської Ради (зараз це Шарль Мішель).