Мецола снова возглавила Европейский парламент

Роберта Мецола (Фото - Офис президента)

Роберта Мецола переизбрана президентом Европейского парламента. Об этом сообщила пресс-служба ЕП днем 16 июля.

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Она будет занимать должность еще два с половиной года. "За" проголосовали 562 европейских депутата.

За соперницу Мецолы, представительницу левых Ирэн Монтеро, проголосовал только 61 депутат.

11 января 2022 года, после смерти президента Давида Сассоли, Мецола стала исполняющей обязанности председателя Европейского парламента до избрания преемника Сассоли. 18 января 2022 года она была избрана председателем Европейского парламента 458 голосами.

В июне 2024-го Politico писало, что в Евросоюзе почти нашли консенсус насчет кандидатов на руководящие должности в блоке – в частности, Мецола и Урсула фон дер Ляйен остаются на своих должностях, премьер-министр Эстонии Кая Каллас может занять кресло главы внешней политики ЕС (в настоящее время должность занимает Жозеп Боррель), а экс-премьер Португалии Антониу Кошта – главы Европейского Совета (сейчас это Шарль Мишель).