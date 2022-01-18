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Новым главой Европарламента стала Роберта Метсола: что о ней известно

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18.01.2022, 13:54
Новым главой Европарламента стала Роберта Метсола: что о ней известно - Фото
Роберта Метсола (фото - ЕРА)

Новым главой Европарламента стала политик из Мальты Роберта Метсола. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил ее в Twitter.

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"Желаю всяческих успехов на этой должности и рассчитываю на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", – поздравил глава МИД.

Метсола назначена на должность главы ЕП в свой 43-й день рождения, она заменит на этом посту умершего недавно Давида Сассоли. Срок полномочий нынешнего Европарламента рассчитан до 2024 года.

Метсола является членом Мальтийской националистической партии, которая входит в правоцентристскую группу Европейская народна партия. Она дважды не могла избраться в ЕП, но в 2013-м все же получила европейский мандат и доросла до должности первого вице-президента Европарламента в 2020 году.

DW пишет, что ее назначение на должность было очевидным, поскольку она пользуется уважением в разных партийных кругах и известна умением "наводить мосты". В то же время Метсолу критикуют некоторые европейские политики за поддержку запретов абортов.

Весной 2021-го Метсола резко критиковала евродепутата Альфреда Санта, который призывал ЕС быть менее конфронтационным с Россией, сообщало Times of Malta. РФ на тот момент была в эпицентре трех скандалов – наращивание войск у границ Украины, тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному и организованные российскими спецслужбами взрывы на складах в Чехии.

Метсола тогда назвала слова Станта "постыдными" и обвинила его в "повторении российской пропаганды". Она отмечала, что его слова прозвучали в день, когда РФ ввела санкции против топ-политиков ЕС.

"Это шокирующая пощечина ожиданиям коллегиального противостояния агрессии третьих стран. Это удар по всем, кто стремится к справедливости и уважению прав человека", – говорила тогда она в адрес Санта.

Новым главой Европарламента стала Роберта Метсола: что о ней известно

Марк Сировой
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европарламент ЕС президент Давид Сассоли Роберта Метсола
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