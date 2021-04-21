Президент Европарламента: Россия должна сделать шаг назад

Россия должна сделать шаг назад и придерживаться взятых на себя международных обязательств в отношениях с Украиной. Об этом сегодня, 21 апреля 2021 года, заявил президент Европарламента Давид Сассоли во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщила в Facebook нардеп из Слуги народа Евгения Кравчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Сассоли, весь мир наблюдает за концентрацией российских войск на границах Украины и на оккупированных территориях.

"Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств," – заявил Сассоли.

Президент Европарламента напомнил ПАСЕ, что европейские страны являются естественными союзниками друг друга и всегда объединялись перед трудностями и угрозами.

В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине.

31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

19 апреля состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки. Главным вопросом встречи было обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Вчера, 20 апреля, в украинской делегации в ТКГ заявили о существенном продвижении в переговорах по перемирию.

В Госдепе США заявили, что не видят провокаций со стороны Украины, и назвали Россию агрессором.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.