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Президент Европарламента: Россия должна сделать шаг назад

21.04.2021, 12:30
Президент Европарламента: Россия должна сделать шаг назад - Фото
Давид Сассоли (Фото: Maurizio Brambatti/EPA)

Россия должна сделать шаг назад и придерживаться взятых на себя международных обязательств в отношениях с Украиной. Об этом сегодня, 21 апреля 2021 года, заявил президент Европарламента Давид Сассоли во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщила в Facebook нардеп из Слуги народа Евгения Кравчук.

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По словам Сассоли, весь мир наблюдает за концентрацией российских войск на границах Украины и на оккупированных территориях.

"Россия должна сделать шаг назад, отойти и придерживаться взятых на себя международных обязательств," – заявил Сассоли.

Президент Европарламента напомнил ПАСЕ, что европейские страны являются естественными союзниками друг друга и всегда объединялись перед трудностями и угрозами.

Денис Юдин
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европарламент агрессия России пасе эскалация Давид Сассоли
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