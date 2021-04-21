Госдепартамент США: Россия – агрессор, Украина никак не провоцирует ее

Россия является агрессором в ситуации с эскалацией на украинских границах, но ведет кампанию по ложному обвинению Украины, считают в Государственном департаменте США. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге вчера, 20 апреля 2021 года.

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"Позвольте мне прояснить: Россия здесь агрессор. Мы не видели никаких признаков провокаций со стороны Украины, или стремления к эскалации. Что мы видели – это российскую кампанию по дезинформации, чтобы ложно обвинить Украину за действия Кремля", – заявил Прайс.

По словам Прайса, на прошлой неделе в Брюсселе члены НАТО в один голос высказали готовность поддерживать Украину. "Альянс НАТО полон решимости", – заявил Прайс.

Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину перед лицом того, что выглядит запугиванием.

В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине.

31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

19 апреля состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки. Главным вопросом встречи было обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Вчера, 20 апреля, в украинской делегации в ТКГ заявили о существенном продвижении в переговорах по перемирию.

Денис Юдин

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