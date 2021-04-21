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Госдепартамент США: Россия – агрессор, Украина никак не провоцирует ее

21.04.2021, 10:30
Госдепартамент США: Россия – агрессор, Украина никак не провоцирует ее - Фото
Нед Прайс (Фото – скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)

Россия является агрессором в ситуации с эскалацией на украинских границах, но ведет кампанию по ложному обвинению Украины, считают в Государственном департаменте США. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге вчера, 20 апреля 2021 года.

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"Позвольте мне прояснить: Россия здесь агрессор. Мы не видели никаких признаков провокаций со стороны Украины, или стремления к эскалации. Что мы видели – это российскую кампанию по дезинформации, чтобы ложно обвинить Украину за действия Кремля", – заявил Прайс.

По словам Прайса, на прошлой неделе в Брюсселе члены НАТО в один голос высказали готовность поддерживать Украину. "Альянс НАТО полон решимости", – заявил Прайс.

Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину перед лицом того, что выглядит запугиванием.

Денис Юдин
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Госдепартамент США Россия дезинформация агрессия эскалация Нед Прайс
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