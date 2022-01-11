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Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 06:20
Умер глава Европарламента Давид Сассоли - Фото
Давид Сассоли (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В возрасте 65 лет умер глава Европарламента Давид Сассоли. Об этом сообщил в Twitter его спикер Роберто Куилло.

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По его словам, Сассоли умер 11 января в 01:15 в больнице в Авиано, Италия.

10 января спикер главы ЕП отмечал, что Сассоли был госпитализирован 26 декабря из-за серьезного осложнения, вызванного тяжелой дисфункции иммунной системы. Из-за этого была отменена вся официальная деятельность Сассоли.

Он начинал свою карьеру как журналист, а в 2009 году был впервые избран в Европарламент по списку Демократической партии. Дважды избирался замглавы ЕП, а 3 июля 2019-го возглавил эту институцию.

Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021-го призывал РФ сделать шаг назад. Неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. В апреле 2021-го РФ объявила его персоной нон грата.

Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Марк Сировой
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Давид Сассоли европарламент ЕС смерть
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