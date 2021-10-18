Был полностью вакцинирован. В США от осложнений COVID-19 умер Колин Пауэлл

Колин Пауэлл, первый темнокожий госсекретарь США, умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его семья в Facebook.

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"Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных с COVID-19", – написала его семья.

Пауэллу было 84 года. Его семья подчеркнула, что он был полностью вакцинирован.

Пауэлл был первым темнокожим советником по национальной безопасности в конце президентства Рональда Рейгана, а также самым молодым и первым афроамериканским председателем Объединенного комитета начальников штабов при Джордже Буше.

Как сообщает СNN, в середине 90-х Пауэлл считался главным претендентом на должность первого темнокожего президента США. Однако в 2003 году он оказался в центре скандала, который потом называл "позорным пятном" на своей биографии.

Тогда выступление Пауэлла в ООН, занимавшего должность госсекретаря, стало одной из причин военной кампании американцев в Ираке, отмечают журналисты. Он заявлял, что США располагают твердыми доказательствами наличия в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее такого оружия в Ираке не нашли, и обвинение Пауэлла оказалось ложным.

17 декабря 2020-го мэр Харькова Геннадий Кернес умер после осложнений от коронавируса.

В сентябре 2021 года в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он считал себя "первым, кто назвал COVID-19 теорией заговора".

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Елизавета Кумбер

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