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Голос Америки: США та Швейцарія є найбільшими виробниками компонентів для зброї Росії

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 13:47
Голос Америки: США та Швейцарія є найбільшими виробниками компонентів для зброї Росії - Фото
Ракета "Калібр" (Скриншот)

Попри політику військового нейтралітету, якого дотримується Швейцарія, країна посіла перше місце в Європі з виготовлення компонентів для російської зброї, США у цьому списку – на першому місці у світі серед країн Заходу. Це обговорили експерти під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі, передає Голос Америки.

За словами виконавчої директорки антикорупційного комітету НАКО Олени Трегуб, перше місце в Європі з виготовлення деталей для російської зброї посідає Швейцарія.

Далі, за даними Трегуб, йдуть Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Австрія та Франція. Також дослідники знайшли обладнання, виготовлене в Японії.

Водночас перше місце у світі серед Західних держав належить виробникам зі США, зауважила вона.

"У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, шістдесятьма різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання", – сказала Трегуб.

Крім того, результати розслідувань показали, що швейцарські банки допомагають Москві уникати санкцій, а також експортного контролю.

Співзасновник антикорупційного проєкту OCCRP Дрю Салліван наголосив, що "швейцарські банки контролюють набагато більше російських коштів, ніж вказують офіційні дані".

"Ми вважаємо, що часто згадувана цифра у 200 мільярдів російських коштів у швейцарських банках, є сильною заниженою. Загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, найімовірніше, вдвічі більша, ніж усі вважають, і становить $400 мільярдів", – заявив він.

  • Переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%. Про це йдеться у новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в ексклюзивному розпорядженні LIGA.net.

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Мілана Головань
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