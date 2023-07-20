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Голос Америки: США и Швейцария – крупнейшие производители компонентов для оружия России

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 13:47
Голос Америки: США и Швейцария – крупнейшие производители компонентов для оружия России - Фото
Ракета "Калибр" (Скриншот)

Несмотря на политику военного нейтралитета, которого придерживается Швейцария, страна заняла первое место в Европе по изготовлению компонентов для российского оружия, США в этом списке – на первом месте в мире среди стран Запада. Это обсудили эксперты во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе, передает Голос Америки.

По словам исполнительного директора антикоррупционного комитета НАКО Елены Трегуб, первое место в Европе по изготовлению деталей для российского оружия занимает Швейцария.

Далее, по данным Трегуб, идет Германия, Нидерланды, Великобритания, Австрия и Франция. Также исследователи нашли оборудование, изготовленное в Японии.

В то же время первое место в мире среди Западных государств принадлежит производителям из США, отметила она.

"В российском оружии мы нашли около 300 компонентов, изготовленных в США, шестидесятью разными американскими компаниями. К сожалению, это ведущая страна западного мира, которая поставляет россиянам важные компоненты двойного использования", – сказала Трегуб.

Кроме того, результаты расследований показали, что швейцарские банки помогают Москве избегать санкций, а также экспортного контроля.

Соучредитель антикоррупционного проекта OCCRP Дрю Салливан подчеркнул, что "швейцарские банки контролируют гораздо больше российских средств, чем указывают официальные данные".

"Мы считаем, что часто упоминаемая цифра в 200 миллиардов российских средств в швейцарских банках является сильной заниженной. Общая сумма российских денег, которую контролируют швейцарские банки, вероятнее всего, вдвое больше, чем все считают, и составляет $400 миллиардов", – заявил он.

  • Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%. Об этом говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола, который находится в эксклюзивном распоряжении LIGA.net.

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Милана Головань
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