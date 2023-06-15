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США не підтверджують військової допомоги Китаю РФ. Раніше Кадиров хвалився броньовиками з КНР

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15.06.2023, 09:39
США не підтверджують військової допомоги Китаю РФ. Раніше Кадиров хвалився броньовиками з КНР - Фото
Метью Міллер (Фото: скріншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що не бачили, щоб Китай надавав військову допомогу Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, Вашингтон мав побоювання, що КНР може поставити озброєння росіянам, проте поки що немає доказів, щоб Пекін зробив це.

"Було б дуже тривожно, якби вони це зробили", — сказав Міллер.

Дипломат зазначив, що Китаю заявив про "зацікавленість у досягненні миру", проте з початку великої війни КНР була тісно пов'язана з Росією.

"Якщо Китай серйозно налаштований на досягнення миру, який поважає суверенітет України, який поважає територіальну цілісність України, звичайно, це було б важливо і було б корисним", — резюмував він.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно". 

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Дмитро Гриниченко
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війнакитайвійськова допомогадерждепМетью Міллер
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