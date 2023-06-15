США не підтверджують військової допомоги Китаю РФ. Раніше Кадиров хвалився броньовиками з КНР
У Державному департаменті США заявили, що не бачили, щоб Китай надавав військову допомогу Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За його словами, Вашингтон мав побоювання, що КНР може поставити озброєння росіянам, проте поки що немає доказів, щоб Пекін зробив це.
"Було б дуже тривожно, якби вони це зробили", — сказав Міллер.
Дипломат зазначив, що Китаю заявив про "зацікавленість у досягненні миру", проте з початку великої війни КНР була тісно пов'язана з Росією.
"Якщо Китай серйозно налаштований на досягнення миру, який поважає суверенітет України, який поважає територіальну цілісність України, звичайно, це було б важливо і було б корисним", — резюмував він.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".
- Глава держави пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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