США не подтверждают военную помощь Китая РФ. Ранее Кадыров хвастался броневиками из КНР
В Государственном департаменте США заявили, что не видели того, чтобы Китай оказывал военную помощь России. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
По его словам, у Вашингтона были опасения, что КНР может поставить вооружения россиянам, однако пока нет доказательств, чтобы Пекин сделал это.
"Было бы очень тревожно, если бы они это сделали", — сказал Миллер.
Дипломат отметил, что Китая заявил о "заинтересованности в достижении мира", однако с начала большой войны КНР была тесно связана с Россией.
"Если Китай серьезно настроен на достижение мира, уважающего суверенитет Украины, уважающего территориальную целостность Украины, конечно, это было бы важно и было бы полезно", — резюмировал он.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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