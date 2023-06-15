США не подтверждают военную помощь Китая РФ. Ранее Кадыров хвастался броневиками из КНР

В Государственном департаменте США заявили, что не видели того, чтобы Китай оказывал военную помощь России. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, у Вашингтона были опасения, что КНР может поставить вооружения россиянам, однако пока нет доказательств, чтобы Пекин сделал это.

"Было бы очень тревожно, если бы они это сделали", — сказал Миллер.

Дипломат отметил, что Китая заявил о "заинтересованности в достижении мира", однако с начала большой войны КНР была тесно связана с Россией.

"Если Китай серьезно настроен на достижение мира, уважающего суверенитет Украины, уважающего территориальную целостность Украины, конечно, это было бы важно и было бы полезно", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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