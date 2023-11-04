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США негласно передали ЗСУ Assault Breacher – найпотужніший танк для розмінування

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 23:51
США негласно передали ЗСУ Assault Breacher – найпотужніший танк для розмінування - Фото
Assault Breacher (Фото - Офіс президента)

Пентагон негласно передав ЗСУ як мінімум один M1150 Assault Breacher, штурмовий танк для розмінування. Фотографія з цією машиною була опублікована у фотогалереї на офіційному сайті президента Володимира Зеленського.

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Як зазначає портал Militarnyi, про передачу Україні танків M1150 США офіційно не повідомляли. Проте таку машину, судячи з фотографії, продемонстрували Зеленському на заході на честь Дня ракетних військ та артилерії та Дня інженерних військ.

M1150 Assault Breacher прийнятий на озброєння у 2009 році. Це важко броньований танк на базі М1 Abrams, в основній комплектації він обладнаний мінним тралом шириною в 4,2 метра і двома пусковими установками M58 MICLIC, які здатні створити в мінному полі коридор довжиною 100 метрів і шириною 8 метрів. Assault Breacher є на озброєнні Армії США та, з 2021 року, Австралії.

  • 30 березня 2023 року Україна отримала від Німеччини перші дві бронемашини для розмінування Wisent 1.

Читайте також: Дуже своєчасно. Німеччина передала Україні Wisent 1 для прориву мінних полів

Сергій Бережний
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