США негласно передали ВСУ Assault Breacher – самый мощный танк для разминирования

Пентагон негласно передал ВСУ как минимум один M1150 Assault Breacher, штурмовой танк для разминирования. Фотография с этой машиной была опубликована в фотогалерее на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

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Как отмечает портал Militarnyi, о передаче Украине танков M1150 США официально не сообщали. Тем не менее, такую машину, судя по фотографии, продемонстрировали Зеленскому на мероприятии в честь Дня ракетных войск и артиллерии и Дня инженерных войск.

M1150 Assault Breacher принят на вооружение в 2009 году. Это тяжело бронированный танк на базе М1 Abrams, В основной комплектации он оборудован минным тралом шириной в 4,2 метра и двумя пусковыми установками M58 MICLIC, которые способны создать в минном поле коридор длиной 100 метров и шириной 8 метров. Assault Breacher есть на вооружении Армии США и, с 2021 года, Австралии.

30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две бронемашины для разминирования Wisent 1.

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