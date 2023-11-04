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США негласно передали ВСУ Assault Breacher – самый мощный танк для разминирования

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 23:51
США негласно передали ВСУ Assault Breacher – самый мощный танк для разминирования - Фото
Assault Breacher (Фото - Офис президента)

Пентагон негласно передал ВСУ как минимум один M1150 Assault Breacher, штурмовой танк для разминирования. Фотография с этой машиной была опубликована в фотогалерее на официальном сайте президента Владимира Зеленского.  

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Как отмечает портал Militarnyi, о передаче Украине танков M1150 США официально не сообщали. Тем не менее, такую машину, судя по фотографии, продемонстрировали Зеленскому на мероприятии в честь Дня ракетных войск и артиллерии и Дня инженерных войск.

M1150 Assault Breacher принят на вооружение в 2009 году. Это тяжело бронированный танк на базе М1 Abrams, В основной комплектации он оборудован минным тралом шириной в 4,2 метра и двумя пусковыми установками M58 MICLIC, которые способны создать в минном поле коридор длиной 100 метров и шириной 8 метров. Assault Breacher есть на вооружении Армии США и, с 2021 года, Австралии. 

  • 30 марта 2023 года Украина получила от Германии первые две бронемашины для разминирования Wisent 1.

Смотрите также: Очень своевременно. Германия передала Украине Wisent 1 для прорыва минных полей – видео

Сергей Бережной
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