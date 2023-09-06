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США планують уже сьогодні оголосити про передання ЗСУ снарядів зі збідненим ураном – CNN

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 19:12
США планують уже сьогодні оголосити про передання ЗСУ снарядів зі збідненим ураном – CNN - Фото
Снаряди із збідненим ураном (Фото - Мілітарний)

США планують оголосити про передання Україні бронебійних боєприпасів з оболонками зі збідненого урану. Про це повідомляє CNN.

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Очікується, що США вперше включать боєприпаси з оболонками зі збідненого урану до пакету військової допомоги для України. Про це може бути оголошено вже сьогодні, повідомило CNN джерело в адміністрації США.

Таким видом боєприпасів можуть бути озброєні американські танки Abrams, які мають надійти в Україну восени.

В адміністрації США впевнені, що ЗСУ використовуватимуть такі боєприпаси відповідально, якщо і коли вони будуть надані, заявила CNN заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"Я не збираюся випереджати заяви, які Пентагон ще не зробив, але скажу, що такі снаряди є стандартними для використання в танках, зокрема в тих, які ми надаватимемо Україні. Якщо вони будуть включені до пакетів допомоги, які будуть озвучені сьогодні або найближчими тижнями, у нас є абсолютна впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх.

У березні міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що передасть Україні боєприпаси, які містять збіднений уран. Кремль тоді намагався заявити, що така військова допомога суперечить принципу нерозповсюдження ядерної зброї, однак у Британії заявили, що Росія "займається навмисною дезінформацією", оскільки снаряди з оболонками зі збідненого урану значно менш радіоактивні, ніж природний уран, і не становлять загрози як ядерний матеріал.

Повідомлення про те, що адміністрація Джо Байдена, можливо, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном, з'явилася у червні 2023 року.

ДОВІДКА. Збіднений уран – метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.
  • 21 березня 2023 року заступниця міністра оборони Британії баронеса Аннабель Голді поінформувала, що Велика Британія планує передати Україні бронебійні снаряди з оболонками зі збідненого урану.
  • 22 березня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що передання Україні снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією.
  • 25 березня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив про відправлення Україні "тисяч" снарядів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном.

Читайте також: Касетні снаряди виявилися корисними для ЗСУ на Лиманському та Куп'янському напрямках – WP

Сергій Бережний
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війнавійськова допомогазбіднений уран
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