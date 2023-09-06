США планують уже сьогодні оголосити про передання ЗСУ снарядів зі збідненим ураном – CNN

США планують оголосити про передання Україні бронебійних боєприпасів з оболонками зі збідненого урану. Про це повідомляє CNN.

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Очікується, що США вперше включать боєприпаси з оболонками зі збідненого урану до пакету військової допомоги для України. Про це може бути оголошено вже сьогодні, повідомило CNN джерело в адміністрації США.

Таким видом боєприпасів можуть бути озброєні американські танки Abrams, які мають надійти в Україну восени.

В адміністрації США впевнені, що ЗСУ використовуватимуть такі боєприпаси відповідально, якщо і коли вони будуть надані, заявила CNN заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"Я не збираюся випереджати заяви, які Пентагон ще не зробив, але скажу, що такі снаряди є стандартними для використання в танках, зокрема в тих, які ми надаватимемо Україні. Якщо вони будуть включені до пакетів допомоги, які будуть озвучені сьогодні або найближчими тижнями, у нас є абсолютна впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", – сказала Сінгх.

У березні міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що передасть Україні боєприпаси, які містять збіднений уран. Кремль тоді намагався заявити, що така військова допомога суперечить принципу нерозповсюдження ядерної зброї, однак у Британії заявили, що Росія "займається навмисною дезінформацією", оскільки снаряди з оболонками зі збідненого урану значно менш радіоактивні, ніж природний уран, і не становлять загрози як ядерний матеріал.

Повідомлення про те, що адміністрація Джо Байдена, можливо, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном, з'явилася у червні 2023 року.

ДОВІДКА. Збіднений уран – метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

21 березня 2023 року заступниця міністра оборони Британії баронеса Аннабель Голді поінформувала, що Велика Британія планує передати Україні бронебійні снаряди з оболонками зі збідненого урану.

22 березня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що передання Україні снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією.

25 березня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив про відправлення Україні "тисяч" снарядів для танків Challenger 2, зокрема зі збідненим ураном.

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