США, ймовірно, передадуть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Про це з посиланням на "офіційні особи" пише The Wall Street Journal.

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"Високопосадовець адміністрації повідомив The Wall Street Journal, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів", – йдеться у статті.

Це сталося, уточнили газеті, після "декількох тижнів внутрішніх дебатів" про те, як оснастити 31 танк Abrams, які США передадуть Україні, ймовірно, до осені.

Пентагон "закликав", щоб Abrams були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які використовуються армією США і "дуже ефективні проти російських танків". Журналісти зазначили без посилання на джерело такої інформації, що такий тип снаряда "здатен пробити лобову броню російського танка здалеку".

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Пропозиція озброїти ЗСУ такими боєприпасами обговорювалася в Білому домі, зазначила WSJ, і деякі офіційні особи там "висловили стурбованість", що відправлення снарядів може піддати Вашингтон критиці за надання зброї, яка нібито "може становити небезпеку для здоров'я та навколишнього середовища".

Наразі українські танкісти навчаються в Німеччині експлуатації та обслуговуванню "Абрамсів".

ДОВІДКА. Збіднений уран – метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

За словами Скотта Бостона, військового аналітика центру Rand Corporation та колишнього офіцера армійської артилерії, такий снаряд "б'є, як товарний поїзд": "Він дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії у певну точку масиву ворожої броні. Бої танк-проти-танку, здається, не дуже поширені у цій війні. Але якщо це станеться, ми хотіли б, щоб українці виграли в цьому".

Адміністрація Байдена досі, попри критичну необхідність на полі бою як у битвах на кшталт Бахмутської, так і в контрнаступі, не схвалила постачання Україні касетних боєприпасів. Також поки що немає зрушень з наданням ракет ATACMS (радіус враження – до 300 км) до установок М142 HIMARS та аналогічних РСЗВ.

21 березня 2023 року у Британії повідомили про плани передати Україні бронебійні снаряди з оболонками зі збідненого урану. У Лондоні наголосили, що таке передання не є ядерною ескалацією.

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко відразу закликав РФ бити по Україні "фосфором, збідненим та збагаченим ураном".

Того самого дня у Білому домі зазначили: "Якщо Росія боїться снарядів зі збідненим ураном, нехай виведе свої танки з території України".

Наприкінці квітня Британія повідомила, що передала ЗСУ "тисячі" снарядів для танків Challenger, зокрема зі збідненим ураном.

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