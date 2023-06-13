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США, вероятно, дадут Украине танковые снаряды с обедненным ураном – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 12:48
США, вероятно, дадут Украине танковые снаряды с обедненным ураном – WSJ - Фото
Танк M1A2 Abrams (фото - Nathan Franco / US Army)

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, предоставит Силам обороны Украины бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом со ссылкой на "официальные лица" пишет The Wall Street Journal.

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"Высокопоставленный чиновник администрации сообщил The Wall Street Journal, что, похоже, нет серьезных препятствий для утверждения боеприпасов", – говорится в статье.

Это произошло, уточнили газете, после "нескольких недель внутренних дебатов" о том, как оснастить 31 танк Abrams, которые США передадут Украине, вероятно, к осени.

Издание пишет, что Пентагон "призвал", чтобы Abrams были вооружены снарядами с обедненным ураном, которые используются армией США и "очень эффективны против российских танков". Журналисты отметили без указания источника этой информации, что такой тип снаряда "способен пробить лобовую броню российского танка издали".

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Предложение вооружить ВСУ такими боеприпасами обсуждалось в Белом доме, указала WSJ, и некоторые официальные лица там "выразили обеспокоенность", что отправка снарядов может подвергнуть Вашингтон критике за предоставление оружия, которое якобы "может представлять опасность для здоровья и окружающей среды".

Сейчас украинские танкисты проходит обучение в Германии эксплуатации и обслуживанию "Абрамсов".

СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

По словам Скотта Бостона, военного аналитика центра Rand Corporation и бывшего офицера армейской артиллерии, такой снаряд "бьет, как товарный поезд": "Он очень длинный и очень плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии в определенную точку массива вражеской брони. Бои танк-против-танка, кажется, не очень распространены в этой войне. Но если это произойдет, мы бы хотели, чтобы украинцы выиграли в этом".

Администрация Байдена до сих пор, несмотря на критическую необходимость на поле боя как в битвах вроде Бахмутской, так и в контрнаступлении, не одобрила поставку Украине кассетных боеприпасов. Также пока нет подвижек с предоставлением ракет ATACMS (радиус поражения – до 300 км) к установкам М142 HIMARS и аналогичным РСЗО.

Евгений Пилипенко
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