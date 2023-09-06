США планируют уже сегодня объявить о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном – CNN

США планируют объявить о передаче Украине бронебойных боеприпасов с оболочками из обедненного урана. Об этом сообщает CNN.

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Ожидается, что США впервые включат боеприпасы с оболочками из обедненного урана в пакет военной помощи для Украины. Об этом может быть объявлено уже сегодня, сообщил CNN источник в администрации США.

Таким видом боеприпасов могут быть вооружены американские танки Abrams, которые должны поступить в Украину осенью.

В администрации США уверены, что ВСУ будут использовать такие боеприпасы ответственно, если и когда они будут предоставлены, заявила CNN заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Я не собираюсь упреждать заявления, которые Пентагон еще не сделал, но скажу, что такие снаряды являются стандартными для использования в танках, в том числе в тех, которые мы будем предоставлять Украине. Если они будут включены в пакеты помощи, которые будут озвучены сегодня или в ближайшие недели, у нас есть абсолютная уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", – сказала Сингх.

В марте министерство обороны Великобритании подтвердило, что передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Кремль тогда пытался заявить, что такая военная помощь противоречит принципу нераспространения ядерного оружия, однако в Британии заявили, что Россия "занимается намеренной дезинформацией", так как снаряды с оболочками из обедненного урана значительно менее радиоактивны, чем природный уран, и не представляют угрозы как ядерный материал.

Сообщения о том, что администрация Джо Байдена, возможно, предоставит Силам обороны Украины бронебойные снаряды с обедненным ураном, появилась в июне 2023 года.

СПРАВКА. Обедненный уран – металл высокой плотности (примерно в три раза выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

21 марта 2023 года заместитель министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди проинформировала, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

22 марта министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

25 марта заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил об отправке Украине "тысяч" снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

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