США розширили обмеження на експорт чипів ШІ до Китаю
США посилили контроль за експортом до Китаю чипів штучного інтелекту та обладнання для їхнього виготовлення з міркувань національної безпеки. Про це повідомило агентство Reuters.
Агентство зазначило, уряд з міркувань національної безпеки розширив обмеження, аби запобігти отриманню КНР найпередовіших напівпровідників, які можуть бути використані з військовою метою.
США переглянули правила, опубліковані у жовтні 2023 року, метою яких є припинення постачання до Китаю найбільш передових чипів ШІ розробки Nvidia та інших американських технологічних компаній.
Тепер, зазначило агентство, обмеження на постачання чипів до КНР тепер поширюються і на ноутбуки, які містять відповідні чипи. Правила набудуть чинності 4 квітня.
Американське Міністерство торгівлі, яке відповідальне за експортний контроль, заявило, що планує і в майбутньому оновлювати обмеження на постачання передових технологій до Китаю.