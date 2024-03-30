США усилили ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай

США пересмотрели правила, опубликованные в октябре 2023 года, целью которых является прекращение поставок в Китай наиболее передовых чипов ИИ

Искусственный интеллект. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

США усилили контроль за экспортом в Китай чипов искусственного интеллекта и оборудования для их изготовления из соображений национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство отметило, правительство из соображений национальной безопасности расширило ограничения, чтобы предотвратить получение КНР самых передовых полупроводников, которые могут быть использованы в военных целях.

США пересмотрели правила, опубликованные в октябре 2023 года, целью которых является прекращение поставок в Китай самых передовых чипов ИИ разработки Nvidia и других американских технологических компаний.

Теперь, отметило агентство, ограничения на поставки чипов в КНР теперь распространяются и на ноутбуки, содержащие соответствующие чипы. Правила вступят в силу 4 апреля.

Американское Министерство торговли, ответственное за экспортный контроль, заявило, что планирует и в будущем обновлять ограничения на поставки передовых технологий в Китай.