США усилили ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай
США усилили контроль за экспортом в Китай чипов искусственного интеллекта и оборудования для их изготовления из соображений национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.
Агентство отметило, правительство из соображений национальной безопасности расширило ограничения, чтобы предотвратить получение КНР самых передовых полупроводников, которые могут быть использованы в военных целях.
США пересмотрели правила, опубликованные в октябре 2023 года, целью которых является прекращение поставок в Китай самых передовых чипов ИИ разработки Nvidia и других американских технологических компаний.
Теперь, отметило агентство, ограничения на поставки чипов в КНР теперь распространяются и на ноутбуки, содержащие соответствующие чипы. Правила вступят в силу 4 апреля.
Американское Министерство торговли, ответственное за экспортный контроль, заявило, что планирует и в будущем обновлять ограничения на поставки передовых технологий в Китай.