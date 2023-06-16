США розширили гуманітарну допомогу Україні на $205 млн

США надають Україні додаткову гуманітарну допомогу на суму $205 млн. Про це повідомив у спеціальній заяві Державний департамент США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Допомога надається "народу України в межах підтримки тих, хто постраждав від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни Росії проти України", йдеться у заяві.

Допомога спрямована на фінансування харчових продуктів, очищеної питної води, цивільного захисту, освіти, засобів існування, юридичної допомоги, доступного житла, охорони здоров'я тощо.

Виділені кошти також допоможуть жертвам війни підтримувати зв'язок із членами їхніх сімей і, якщо це можливо, сприяють возз'єднанню родин.

Держсекретар США Ентоні Блінкен написав у Twitter, що "Сполучені Штати надають додатково $205 млн гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати мільйони українців, переміщених в Україні та у всьому регіоні".

4 травня Норвегія надала Україні допомогу у розмірі 378 млн євро на гуманітарну підтримку та відновлення.

12 червня глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що ООН постачає гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра в Херсонській області, що постраждала від повені, і сформовано місію для лівого берега, яка чекає на гарантії безпеки від РФ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.