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США розширили гуманітарну допомогу Україні на $205 млн

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 18:50
США розширили гуманітарну допомогу Україні на $205 млн - Фото
Ентоні Блінкен (Фото - EPA)

США надають Україні додаткову гуманітарну допомогу на суму $205 млн. Про це повідомив у спеціальній заяві Державний департамент США.

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Допомога надається "народу України в межах підтримки тих, хто постраждав від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни Росії проти України", йдеться у заяві.

Допомога спрямована на фінансування харчових продуктів, очищеної питної води, цивільного захисту, освіти, засобів існування, юридичної допомоги, доступного житла, охорони здоров'я тощо.

Виділені кошти також допоможуть жертвам війни підтримувати зв'язок із членами їхніх сімей і, якщо це можливо, сприяють возз'єднанню родин.

Держсекретар США Ентоні Блінкен написав у Twitter, що "Сполучені Штати надають додатково $205 млн гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволяє нашим гуманітарним партнерам підтримувати мільйони українців, переміщених в Україні та у всьому регіоні".

Сергій Бережний
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