UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США расширили гуманитарную помощь Украине на $205 млн

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:50
США расширили гуманитарную помощь Украине на $205 млн - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

США предоставляют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму $205 млн. Об этом сообщил в специальном заявлении Государственный департамент США. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Помощь оказывается "народу Украины в рамках поддержки тех, кто пострадал от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны России против Украины", говорится в заявлении.

Помощь направлена на финансирование продуктов питания, очищенной питьевой воды, гражданской защиты, образования, средств к существованию, юридической помощи, доступного жилья, здравоохранения и многого другого.

Выделенные средства также помогут жертвам войны поддерживать связь с членами их семей и, когда это возможно, содействуют воссоединению семей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что "Соединенные Штаты предоставляют дополнительно $205 млн гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать миллионы украинцев, перемещенных в Украине и во всем регионе".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощьГосдепартамент СШАвойнаЭнтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 