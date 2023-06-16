США расширили гуманитарную помощь Украине на $205 млн

США предоставляют Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму $205 млн. Об этом сообщил в специальном заявлении Государственный департамент США.

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Помощь оказывается "народу Украины в рамках поддержки тех, кто пострадал от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны России против Украины", говорится в заявлении.

Помощь направлена на финансирование продуктов питания, очищенной питьевой воды, гражданской защиты, образования, средств к существованию, юридической помощи, доступного жилья, здравоохранения и многого другого.

Выделенные средства также помогут жертвам войны поддерживать связь с членами их семей и, когда это возможно, содействуют воссоединению семей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter, что "Соединенные Штаты предоставляют дополнительно $205 млн гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать миллионы украинцев, перемещенных в Украине и во всем регионе".

4 мая Норвегия предоставила Украине помощь в размере 378 млн евро на гуманитарную поддержку и восстановление.

12 июня глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что ООН поставляет гуманитарную помощь на правый берег Днепра в Херсонской области, пострадавшей от наводнения, и сформирована миссия для левого берега, которая ждет гарантий безопасности от РФ.

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