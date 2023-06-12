Кулеба: ООН наконец развернулась, сформировала миссию для левого берега Херсонской области

Организация Объединенных Наций уже поставляет гуманитарную помощь на правый берег Днепра пострадавшей от наводнения Херсонской области. Также сформирована миссия для левого берега, сейчас она ждет гарантий безопасности от РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Развернулась наконец-то Организация Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста начал работать. Они тоже поставляют свою гуманитарную помощь пострадавшему населению на правобережье", – сказал он.

Кулеба также сообщил, что координатор ООН в Украине Дэнис Браун пообещала ему удвоить усилия по оказанию помощи.

"И они это действительно сделали. И они пообещали подготовить миссии, готовые двинуться на левый берег, чтобы помочь облегчить гуманитарные последствия для населения", – сказал министр.

Такая миссия, по словам Кулебы, уже сформирована. Она направила запрос на получение гарантий безопасности Украине и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила, отметил глава МИД, Россия же до сих пор не ответила.

При этом от Красного Креста такой запрос Украина не получала, сообщил Кулеба.

9 июня Кулеба раскритиковал ООН за вялую реакцию на подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и напомнил, что сразу после трагедии в ООН вообще решили "отметить" день русского языка.

В тот же день Херсонская областная военная администрация сообщила о том, что ООН направила гуманитарную помощь для Белозерской общины и Херсона, наиболее пострадавших из-за подтопления.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.