Кулеба: ООН нарешті розгорнулася, сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини

Організація Об'єднаних Націй вже постачає гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра постраждалої від повені Херсонщини. Також сформована місія для лівого берега, чекає гарантій безпеки від РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Розгорнулася нарешті Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний Комітет Червоного Хреста почав працювати. Вони теж постачають свою гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі", – сказав він.

Кулеба також повідомив, що координаторка ООН в Україні Деніс Браун пообіцяла йому подвоїти зусилля з надання допомоги.

"І вони це дійсно зробили. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки для населення", – сказав міністр.

Така місія, за словами Кулеби, вже сформована. Вона надіслала запит на отримання гарантій безпеки Україні й Росії. Україна такі гарантії миттєво надала, зазначив очільник МЗС, Росія ж досі не відповіла.

Водночас від Червоного Хреста такого запиту Україна не отримувала, повідомив Кулеба.

9 червня Кулеба розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови.

Того ж дня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.

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