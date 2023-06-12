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Кулеба: ООН нарешті розгорнулася, сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 21:06
Кулеба: ООН нарешті розгорнулася, сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини - Фото
Дмитро Кулеба (скриншот з трансляції 1+1)

Організація Об'єднаних Націй вже постачає гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра постраждалої від повені Херсонщини. Також сформована місія для лівого берега, чекає гарантій безпеки від РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Розгорнулася нарешті Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний Комітет Червоного Хреста почав працювати. Вони теж постачають свою гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі", – сказав він.

Кулеба також повідомив, що координаторка ООН в Україні Деніс Браун пообіцяла йому подвоїти зусилля з надання допомоги.

"І вони це дійсно зробили. І вони пообіцяли підготувати місії, готові вирушити на лівий берег, щоб допомогти полегшити гуманітарні наслідки для населення", – сказав міністр.

Така місія, за словами Кулеби, вже сформована. Вона надіслала запит на отримання гарантій безпеки Україні й Росії. Україна такі гарантії миттєво надала, зазначив очільник МЗС, Росія ж досі не відповіла.

Водночас від Червоного Хреста такого запиту Україна не отримувала, повідомив Кулеба.

  • 9 червня Кулеба розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови.
  • Того ж дня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.
Вадим Ребрина
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Дмитро КулебаООНМКЧХкаховська гесХерсонщина
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