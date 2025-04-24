Сполучені Штати надсилають сигнал Китаю, що зобов'язання перед азійськими союзниками, на відміну від європейських, залишаються в силі

Американські стратегічні бомбардувальники B-1B (Фото: US_STRATCOM)

США збільшують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема розгортають стратегічні бомбардувальники, пускові платформи та ракетні системи. Таким чином Сполучені Штати посилають сигнал Пекіну. Про це повідомляє South China Morning Post.

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У квітні на військовій базі США в Місаві (Японія) були розміщені два стратегічних бомбардувальники B-1B. Розгортання їхньої роботи триватиме декілька місяців.

Острів Хонсю, де розташована Місава, входить до так званого першого ланцюгу островів, що простягається від Окінави до Тайваню та Філіппін. Цей ланцюг є частиною американської стратегії стримування Китаю.

За словами старшого аналітика Австралійського інституту стратегічної політики Малкольма Девіса, розміщення B-1B та іншої зброї у першому острівному ланцюзі свідчить про рішучість США щодо Пекіна на тлі "одночасного відходу від Європи та НАТО".

"Адміністрація Трампа, схоже, посилює сигнал про те, що навіть якщо вона зменшує свої зобов’язання перед Європою, Пекін не повинен тлумачити це так, ніби США також зменшують свої зобов’язання перед союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказав Девіс.

На його думку, розгортання додаткових сил США одночасно є дипломатичним повідомленням союзникам у регіоні та посилить взаємодію між партнерами.