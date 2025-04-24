США увеличивают военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
США увеличивают военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе разворачивают стратегические бомбардировщики, пусковые платформы и ракетные системы. Таким образом Соединенные Штаты посылают сигнал Пекину. Об этом сообщает South China Morning Post.
В апреле на военной базе США в Мисаве (Япония) были размещены два стратегических бомбардировщика B-1B. Развертывание их работы будет продолжаться несколько месяцев.
Остров Хонсю, где расположена Мисава, входит в так называемую первую цепь островов, простирающуюся от Окинавы до Тайваня и Филиппин. Эта цепь является частью американской стратегии сдерживания Китая.
По словам старшего аналитика Австралийского института стратегической политики Малкольма Дэвиса, размещение B-1B и другого оружия в первой островной цепи свидетельствует о решительности США по отношению к Пекину на фоне "одновременного отхода от Европы и НАТО".
"Администрация Трампа, похоже, усиливает сигнал о том, что даже если она уменьшает свои обязательства перед Европой, Пекин не должен толковать это так, будто США также уменьшают свои обязательства перед союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Дэвис.
По его мнению, развертывание дополнительных сил США одновременно является дипломатическим сообщением союзникам в регионе и усилит взаимодействие между партнерами.
- 13 марта NBC News сообщал, что США хотят увеличить военное присутствие в Панаме для "возвращения" канала.
- 8 апреля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США освободят Панамский канал из-под влияния Китая.