Соединенные Штаты посылают сигнал Китаю, что обязательства перед азиатскими союзниками, в отличие от европейских, остаются в силе

Американские стратегические бомбардировщики B-1B (Фото: US_STRATCOM)

США увеличивают военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе разворачивают стратегические бомбардировщики, пусковые платформы и ракетные системы. Таким образом Соединенные Штаты посылают сигнал Пекину. Об этом сообщает South China Morning Post.

В апреле на военной базе США в Мисаве (Япония) были размещены два стратегических бомбардировщика B-1B. Развертывание их работы будет продолжаться несколько месяцев.

Остров Хонсю, где расположена Мисава, входит в так называемую первую цепь островов, простирающуюся от Окинавы до Тайваня и Филиппин. Эта цепь является частью американской стратегии сдерживания Китая.

По словам старшего аналитика Австралийского института стратегической политики Малкольма Дэвиса, размещение B-1B и другого оружия в первой островной цепи свидетельствует о решительности США по отношению к Пекину на фоне "одновременного отхода от Европы и НАТО".

"Администрация Трампа, похоже, усиливает сигнал о том, что даже если она уменьшает свои обязательства перед Европой, Пекин не должен толковать это так, будто США также уменьшают свои обязательства перед союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Дэвис.

По его мнению, развертывание дополнительных сил США одновременно является дипломатическим сообщением союзникам в регионе и усилит взаимодействие между партнерами.