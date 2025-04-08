США освободят Панамский канал от влияния Китая – глава Пентагона

По словам Хегсета, Китай не строил канал, а поэтому не может превращать его в оружие

Пит Хегсет (Фото: EPA/KIYOSHI OTA)

США освободят Панамский канал из-под влияния Китая. Об этом в ходе визита в Панаму заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает Reuters.

Хегсет провел переговоры с правительством Панамы и пообещал углубить сотрудничество в сфере безопасности. По его словам, США не позволят Китаю "превратить канал в оружие", используя коммерческие связи китайских фирм для шпионажа.

"Вместе мы освободим Панамский канал от влияния Китая. Китай не строил этот канал. Китай не эксплуатирует этот канал, и Китай не будет превращать этот канал в оружие. Вместе с Панамой во главе мы сохраним безопасность канала и его доступность для всех стран", – сказал глава Пентагона.

Хегсет – первый министр обороны США, который посетил Панаму за последние десятилетия. Панамский канал был построен США более века назад и передан Панаме в 1999 году.