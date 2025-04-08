США освободят Панамский канал от влияния Китая – глава Пентагона
США освободят Панамский канал из-под влияния Китая. Об этом в ходе визита в Панаму заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает Reuters.
Хегсет провел переговоры с правительством Панамы и пообещал углубить сотрудничество в сфере безопасности. По его словам, США не позволят Китаю "превратить канал в оружие", используя коммерческие связи китайских фирм для шпионажа.
"Вместе мы освободим Панамский канал от влияния Китая. Китай не строил этот канал. Китай не эксплуатирует этот канал, и Китай не будет превращать этот канал в оружие. Вместе с Панамой во главе мы сохраним безопасность канала и его доступность для всех стран", – сказал глава Пентагона.
Хегсет – первый министр обороны США, который посетил Панаму за последние десятилетия. Панамский канал был построен США более века назад и передан Панаме в 1999 году.
- 22 декабря 2024 года Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США из-за "завышенных сборов".
- 20 января 2025 года Трамп во время инаугурации заявил, что Панама якобы нарушила соглашение по каналу. Поэтому США, по его словам, должны вернуть контроль над объектом.
- 31 января Госсекретарь США заявил, что Китай может закрыть Панамский канал в случае конфликта, а это угроза нацбезопасности США.
- 5 марта Трамп выразил уверенность в том, что США получат контроль над Панамским каналом и Гренландией.
- 13 марта NBC News сообщал, что США хотят увеличить военное присутствие в Панаме для "возвращения" канала.