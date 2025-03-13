США хотят увеличить военное присутствие в Панаме для "возвращения" канала – NBC News
Белый дом поручил американской армии разработать варианты увеличения присутствия их военных в Панаме для достижения цели Дональда Трампа по "возвращению" Панамского Канала. Об этом заявляет телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников США, знакомых с планированием.
Во время обращения к Конгрессу 4 марта президент Штатов заявил: "Чтобы еще больше усилить нашу национальную безопасность, моя администрация вернет Панамский канал". С тех пор представители Белого дома не говорили, что означает такое "возвращение".
Собеседники рассказали, что Южное командование США разрабатывает потенциальные планы, которые варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до менее вероятного варианта с захватом канала американской армией с помощью силы.
Чиновники добавили, что использование силы зависит от того, на сколько панамские военные будут согласны сотрудничать с США.
По словам источников, целью администрации Трампа является увеличение военного присутствия Штатов в Панаме, чтобы снизить влияние Китая в стране, особенно ее доступ к каналу.
Чиновники рассказали медиа, что глава Южного командования США адмирал Элвин Холси на этой неделе представил проекты стратегий по Панаме министру обороны Питу Хегсету. Ожидается, что глава Пентагона посетит эту страну в следующем месяце.
Чиновники предупредили, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться лишь в том случае, если увеличение американского военного присутствия в стране не позволит достичь цели Трампа по возвращению канала.
С 31 декабря 1999 года, согласно договору, канал перешел под контроль Панамы.
Собеседники рассказали, что президент США приватно сообщил своим советникам, что он считает военное присутствие Штатов в Панаме и на самом канале критически важным для таких усилий, а также дал понять, что он хочет, чтобы американские военные были заметны в зоне канала как демонстрация силы.
Неназванный чиновник Пентагона рассказал медиа, что в настоящее время в Панаме находится около 200 военных США. В частности, это подразделения спецназа, которые работают вместе с панамскими силами для защиты страны от внутренних угроз, восстаний или беспорядков.
Источники отметили, что потенциальные стратегии администрации Трампа включают в себя просто обеспечение безопасного прохода американских кораблей через канал, восстановление полного владения и управление объекта Штатами. Другие варианты предусматривают использование американских вооруженных сил для обеспечения безопасности портов в Панаме, строительство новых портов или использование Корпуса инженеров Армии США для обслуживания шлюзов канала.
Также, добавляет медиа, ведутся обсуждения об открытии армейских школ или тренировочных лагерей в Панаме, вроде тех, в которых войска США тренировались воевать в джунглях до того, как канал был официально передан стране в 1999 году.
Еще одним направлением планирования является потенциальное размещение американских военных неподалеку от Панамы в случае региональной войны или угрозы для Штатов, отмечает NBC News. По этому сценарию американские военные будут стремиться защитить Панамский канал и лишить Китай доступа к критически важной водной артерии. Чиновники США предупредили, что Америка заблокирует китайский транзит через канал только в случае войны.
Ни Минобороны США, ни посольство Панамы в Вашингтоне не ответили на запрос телеканала о комментарии насчет этих данных.
- Правительство Панамы неоднократно отрицало какое-либо китайское присутствие в канале, а президент Мулино настаивал на том, что канал будет оставаться под панамским контролем. В то же время в январе 2025 года власти Панамы начали аудит связанной с Китаем компании Panama Ports Co., которая контролирует два порта, прилегающие к Панамскому каналу.
- В феврале госсекретарь Рубио сообщил властям Панамы, что Штатам "придется принять меры", если не изменится нынешняя ситуация с китайским контролем над каналом. После встречи с Рубио президент страны решил не продолжать меморандум с Китаем по поводу участия в программе "Один пояс, один путь".
- В марте гонконгский конгломерат CK Hutchison Holdings Ltd. согласился продать контроль над подразделением, управляющим портами вблизи Панамского канала и другими международными портами, американскому консорциуму.