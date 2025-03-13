США хотят увеличить военное присутствие в Панаме для "возвращения" канала – NBC News

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Белый дом поручил американской армии разработать варианты увеличения присутствия их военных в Панаме для достижения цели Дональда Трампа по "возвращению" Панамского Канала. Об этом заявляет телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных чиновников США, знакомых с планированием.

Во время обращения к Конгрессу 4 марта президент Штатов заявил: "Чтобы еще больше усилить нашу национальную безопасность, моя администрация вернет Панамский канал". С тех пор представители Белого дома не говорили, что означает такое "возвращение".

Собеседники рассказали, что Южное командование США разрабатывает потенциальные планы, которые варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до менее вероятного варианта с захватом канала американской армией с помощью силы.

Чиновники добавили, что использование силы зависит от того, на сколько панамские военные будут согласны сотрудничать с США.

По словам источников, целью администрации Трампа является увеличение военного присутствия Штатов в Панаме, чтобы снизить влияние Китая в стране, особенно ее доступ к каналу.

Чиновники рассказали медиа, что глава Южного командования США адмирал Элвин Холси на этой неделе представил проекты стратегий по Панаме министру обороны Питу Хегсету. Ожидается, что глава Пентагона посетит эту страну в следующем месяце.

Чиновники предупредили, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться лишь в том случае, если увеличение американского военного присутствия в стране не позволит достичь цели Трампа по возвращению канала.

СПРАВКА. Америка строила канал с 1904 по 1914 годы после неудачной попытки Франции. В 1977 году, после длительных протестов местных жителей, США подписали договор, согласно которому контроль над объектом должен был перейти к Панаме. В 1989 году американские войска вторглись в страну и свергли лидера страны Мануэля Норьегу, который впоследствии был осужден за торговлю наркотиками.



С 31 декабря 1999 года, согласно договору, канал перешел под контроль Панамы. Америка строила канал с 1904 по 1914 годы после неудачной попытки Франции. В 1977 году, после длительных протестов местных жителей, США подписали договор, согласно которому контроль над объектом должен был перейти к Панаме. В 1989 году американские войска вторглись в страну и свергли лидера страны Мануэля Норьегу, который впоследствии был осужден за торговлю наркотиками.С 31 декабря 1999 года, согласно договору, канал перешел под контроль Панамы.

Собеседники рассказали, что президент США приватно сообщил своим советникам, что он считает военное присутствие Штатов в Панаме и на самом канале критически важным для таких усилий, а также дал понять, что он хочет, чтобы американские военные были заметны в зоне канала как демонстрация силы.

Неназванный чиновник Пентагона рассказал медиа, что в настоящее время в Панаме находится около 200 военных США. В частности, это подразделения спецназа, которые работают вместе с панамскими силами для защиты страны от внутренних угроз, восстаний или беспорядков.

Источники отметили, что потенциальные стратегии администрации Трампа включают в себя просто обеспечение безопасного прохода американских кораблей через канал, восстановление полного владения и управление объекта Штатами. Другие варианты предусматривают использование американских вооруженных сил для обеспечения безопасности портов в Панаме, строительство новых портов или использование Корпуса инженеров Армии США для обслуживания шлюзов канала.

Также, добавляет медиа, ведутся обсуждения об открытии армейских школ или тренировочных лагерей в Панаме, вроде тех, в которых войска США тренировались воевать в джунглях до того, как канал был официально передан стране в 1999 году.

Еще одним направлением планирования является потенциальное размещение американских военных неподалеку от Панамы в случае региональной войны или угрозы для Штатов, отмечает NBC News. По этому сценарию американские военные будут стремиться защитить Панамский канал и лишить Китай доступа к критически важной водной артерии. Чиновники США предупредили, что Америка заблокирует китайский транзит через канал только в случае войны.

Ни Минобороны США, ни посольство Панамы в Вашингтоне не ответили на запрос телеканала о комментарии насчет этих данных.