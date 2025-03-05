Make America Rich Again и немного об Украине. Главные тезисы из спича Трампа в Конгрессе

О войне России против Украины Трамп заговорил уже под конец выступления, при этом снова говорил о "напрасной" гибели как украинцев, так и россиян

Дональд Трамп в Конгрессе США (Фото: WIN MCNAMEE/ЭРА)

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом выступил перед Конгрессом. LIGA.net собрала основные тезисы из его речи.

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Трамп обещал, что ночь на 4 марта будет "великой" и что он расскажет "все как есть". Однако чего-то кардинально нового в его речи не прозвучало.

Он начал с благодарности всем гражданам США и заявления "Америка возвращается!"

Президент США отметил, что за прошедшие шесть недель подписал более 100 указов, "чтобы восстановить здравый смысл и благополучие в стране". Указы касались вопросов иммиграции, климатической и энергетической политики, а также инициатив по разнообразию в федеральном правительстве.

Он отметил, что сразу после вступления в должность объявил чрезвычайное положение на границах и приказал пограничной службе "отразить нападение" на США. Сейчас попытка незаконно пересечь границу мигрантами на "самых низких показателях за всю историю", уверяет Трамп.

В этом контексте он назвал своего предшественника Джо Байдена "худшим в истории" президентом Штатов.

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи, федеральных наймов и новых федеральных регуляций.

Он также заявил, что прекращает "зеленое мошенничество" и соглашение о климатических изменениях, которое стоило США "триллионов долларов".

Трамп объявил о выходе из "коррумпированной" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и "антиамериканского" Совета ООН.

Он также утверждает, что "принес свободу слова" в Америку.

Напомнил он и об указе, который провозглашает английский язык официальным на территории Штатов, о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.

Также Трамп напомнил, что в США отныне существует только два гендера – мужской и женский. Он подписал указ о запрете для мужчин (трансгендеров. – Ред.) участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.

Он пожаловался на инфляцию и пообещал сделать Америку "доступной снова". Опять обвинил Байдена – теперь в том, что тот якобы "вывез из-под контроля стоимость яиц".

Он анонсировал "исторические действия" в работе над добычей в Штатах критически важных редкоземельных металлов.

Для преодоления инфляции Трамп пообещал снизить "ужасающие налоги" и расходы на энергетику. Он напомнил о создании для этого Департамента правительственной эффективности под руководством Илона Маска. Говорит, тот "прекрасно работает".

В целом Трамп очень много говорил об экономике под лозунгом "Make America Rich Again", о пошлинах, о фермерстве, снова критиковал Байдена во всех этих вопросах.

Также он в очередной раз заявил о территориальных интересах к Гренландии и Панамскому каналу.

Уже в конце речи Трамп вспомнил о российско-украинской войне. Он назвал это "ужасным конфликтом" и заявил о "миллионах" погибших и раненых "без надобности" украинцев и россиян.

"И конца этому не видно. Сотни миллионов долларов было выделено на поддержку Украины без каких-либо задатков, никакого кредитного обеспечения", – заявил он.

Трамп говорит, что еженедельно погибает более 2000 молодых людей – украинских защитников и российских оккупантов в этом контексте он ставит в один ряд.

Между тем, по его словам, Европа потратила больше денег на российскую нефть и газ больше, чем на оборону Украины.

Трамп снова озвучил цифры, которые опроверг даже Пентагон, – что Штаты якобы выделили целых $350 млрд на помощь Украине, а Европа – $100 млрд.

И в этом контексте он снова критиковал Байдена – мол, тот выделил много денег на военную помощь Украине вместо того, чтобы "остановить это".

Трамп говорит, что "получил важное письмо" от президента Владимира Зеленского (как оказалось , речь идет о его посте в Х. – Ред.), где тот говорит о готовности Украины сесть за стол переговоров.

Трамп довольно детально процитировал сообщение Зеленского и поблагодарил его за это.

В то же время, как заявил президент Штатов, он разговаривал с Россией и получил "сильные сигналы, что они готовы к миру".

"Время прекратить это безумие, пора прекратить убийства и остановить эту бессодержательную войну", – сказал Трамп и в очередной раз заявил о необходимости говорить с обеими сторонами.

Далее президент США продолжил говорить о внутриамериканских вопросах.

Politico и CNN пишут, что это ежегодное обращение президента США к Конгрессу длилось один час и 40 минут и стало самым длинным в современной истории.

Демократ Эл Грин пытался сорвать речь Трампа в Конгрессе – его выгнали.

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