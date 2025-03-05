Демократ пытался сорвать речь Трампа в Конгрессе – его выгнали

Политика вывели из зала в сопровождении

Выступление Трампа в Конгрессе (Фото: ЕРА)

Представителя демократической партии США выгнали из Конгресса из-за того, что он пытался сорвать выступление Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Выгнали конгрессмена Эла Грина за "нарушение порядка". На данный момент не ясно, что именно он сказал Трампу.

Он начал перебивать лидера США во время выступления после чего спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил ему сесть и не нарушать порядок, одна он не сделал этого.

В итоге ему было приказано покинуть зал и его вывели в сопровождении офицера.

Перед этим были слышны и другие крики неодобрения, но они заглушались скандированием республиканцев "США".

Позже в комментарии ABC News Грин сказал, что "следовал желанию сознания" и "бывают моменты, когда лучше стоять одному, чем не стоять вообще".

По его словам, Трамп "подрывает систему здравоохранения" и "фактически игнорирует постановления суда".

"В какой-то момент нам всем придется встать", — сказал конгрессмен.

Эл Грин (скриншот трансляции)

4 марта Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ночь 4 марта будет "большой", не приводя никаких деталей. Впоследствии стало известно, что в 21:00 по местному времени (в 04:00 5 марта по Киеву) американский президент выступит с первым докладом перед Конгрессом.

Axios сообщал, что некоторые демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе.

По информации Fox News, в Конгрессе Трамп представит план по окончанию войны в Украине.