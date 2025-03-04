Fox News: В Конгрессе Трамп представит план по окончанию войны в Украине

Всего в речи Трампа ожидается четыре основных раздела

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп должен вечером 4 марта представить в Конгрессе свои планы касательно страны под названием "Возрождение американской мечты". Речь затронет в том числе и войну России против Украины, сообщили Fox News Digital анонимные чиновники из Белого дома.

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Выступление Трампа запланировано на 21:00 (04:00 5 марта по Киеву). Ожидается, что основных разделов будет четыре:

→ достижения второго срока Трампа на данный момент внутри США и за пределами страны;

→ действия в области экономики;

→ возобновление усилий по привлечению Конгресса США к дополнительному финансированию безопасности границ (для финансирования депортаций и продолжения строительства пограничной стены вдоль южной границы США);

→ планы по установлению "мира во всем мире".

Что касается последнего пункта, то чиновники Белого дома сообщили, что Трамп изложит свой план по прекращению полномасштабной войны в Украине. Также его администрация сосредоточится на освобождении всех заложников из Газы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в комментарии Fox News, что выступление Трампа станет "обязательным к просмотру телешоу". По ее словам, Трамп за месяц при власти добился больше, чем любой другой президент за четыре года и "возрождение американской мечты идет полным ходом".

"В своем обращении к Конгрессу президент Трамп отпразднует свой необычайно успешный первый месяц на посту, а также изложит свое смелое, амбициозное и здравомыслящее видение будущего", – сказала Ливитт.

Неназванные представители Белого дома также сообщили, что будет поднят вопрос того, что уже сделано и продолжает делаться для "исправления экономического беспорядка", который создала администрация его предшественника Джо Байдена, и для того, чтобы "положить конец инфляции для всех американцев".

Помимо этого Трамп может рассказать о более чем $1,7 трлн инвестиций для возрождения производства в США, которые он сделал с момента принятия присяги. Ожидается, что речь пойдет об увеличении производства энергии, инвестициях в сектор искусственного интеллекта и другом.

Накануне Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ночь 4 марта будет "большой", не приводя никаких деталей.

Впоследствии стало известно, что в 21:00 по восточноевропейскому времени (в 04:00 5 марта по Киеву) американский президент выступит с первым докладом перед Конгрессом.

Axios сообщил, что некоторые демократы планируют сорвать выступление Трампа в Конгрессе.