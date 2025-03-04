Fox News: У Конгресі Трамп представить план із закінчення війни в Україні

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп має ввечері 4 березня подати до Конгресу свої плани щодо країни під назвою "Відродження американської мрії". Промова торкнеться, зокрема, і війни Росії проти України, повідомили Fox News Digital анонімні чиновники з Білого дому.

Виступ Трампа заплановано на 21:00 (04:00 5 березня за Києвом). Очікується, що основних розділів буде чотири:

→ досягнення другого терміну Трампа на цей момент усередині США та за межами країни;

→ дії у сфері економіки;

→ відновлення зусиль щодо залучення Конгресу США до додаткового фінансування безпеки кордонів (для фінансування депортацій та продовження будівництва прикордонної стіни вздовж південного кордону США);

→ плани щодо встановлення "миру в усьому світі".

Щодо останнього пункту, то чиновники Білого дому повідомили, що Трамп викладе свій план щодо припинення повномасштабної війни в Україні. Також його адміністрація зосередиться на звільненні всіх заручників із Гази.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила у коментарі Fox News, що виступ Трампа стане "обов'язковим для перегляду телешоу". За її словами, Трамп за місяць при владі досяг більше, ніж будь-який інший президент за чотири роки, і "відродження американської мрії йде повним ходом".

"У своєму зверненні до Конгресу президент Трамп відсвяткує свій надзвичайно успішний перший місяць на посаді, а також викладе своє сміливе, амбітне та розсудливе бачення майбутнього", – сказала Лівітт.

Неназвані представники Білого дому також повідомили, що буде порушене питання того, що вже зроблено і продовжує робитись для "виправлення економічного безладдя", яке створила адміністрація його попередника Джо Байдена, і для того, щоб "покласти край інфляції для всіх американців".

Крім цього, Трамп може розповісти про більш ніж $1,7 трлн інвестицій для відродження виробництва в США, які він зробив з моменту складання присяги. Очікується, що йтиметься про збільшення виробництва енергії, інвестиції в сектор штучного інтелекту та інше.

Напередодні Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що ніч 4 березня буде "великою", не наводячи ніяких деталей.

Згодом стало відомо, що о 21:00 за східноєвропейським часом (о 04:00 5 березня за Києвом) американський президент виступить із першою доповіддю перед Конгресом.

Axios повідомив, що деякі демократи планують зірвати виступ Трампа у Конгресі.